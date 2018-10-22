Bahçeli, af teklifi eleştirilerine bu sözlerle cevap verdi

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af teklifi eleştirilerine cevap verdi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 12:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız" sözleri sonrası Twitter’dan açıklama yaptı.

MHP’yi zan ve töhmet altında bırakmanın doğru olmadığını belirten Bahçeli, MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmenin doğru olmadığını söyledi.

“MHP’yi uyuşturucu suçu ile yan yana getirmek doğru değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmaya değinen Bahçeli, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili tekliflerine yönelik değerlendirmeleri titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?” sözleri ile MHP’yi hedef aldığını, MHP’nin bu sözlerle zan ve töhmet altında bırakılmasının doğru olmayacağını, MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmenin uygun olmadığını belirtti.

“Uyuşturucu ile en fazla mücadele eden MHP’dir”

Bahçeli, uyuşturucu ile mücadele veren, bu uğurda en fazla uğraş veren ve fedakarlık yapan partinin MHP olduğunu, şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifi uyuşturucu temeline indirmenin, tahrip ve tahrif etmenin fahiş bir yanlış olduğunu ifade etti.

“İstemezseler onay vermezler”

Kanun tekliflerinin 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ne sunulduğunu belirten Bahçeli, şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi beklediğini, AK Parti milletvekillerinin teklifi tasvip etmemeleri durumunda kabul etmemesi gerektiğini, takdir etmeleri durumunda da onay vereceklerini, meselenin bu kadar basit olduğunu söyledi.

“Karar ve yetki TBMM’dedir”

Bahçeli, af teklifi konusunda hiç kimsenin zorlanıp, baskıya maruz bırakılmadığını, milletin temsilcilerinin hür iradeleriyle gereğini yapacaklarını, karar ve yetkinin TBMM’nin olduğunu, MHP’yi meydanlarda hakir görmenin tariz ve tenkitle suçlamanın siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacağını belirtti.

İttifak ruhu vurgusu

Bahçeli, “Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkâr ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir” dedi.