Bahçeli, af talebinde ısrarlı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hükümetin gündemimizde yok demesine rağmen af çağrısında ısrar ediyor.

Güncellenme 04 Haziran 2018 14:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı af çağrısı üzerine hükümet "Gündemimizde yok" demişti.

Son yaptığı konuşmada af çağrısını yineleyen Bahçeli, af çıkarılmasıyla ilgili kararlarını sürdürdüklerini, duruşlarından geri adım atmalarının düşünülemeyeceğini, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmelerinde aftan vazgeçtiklerine dair ima olmadığını, af konusunun sosyal ve toplumsal bir ihtiyaç olduğunu, affın çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın "Gündemimizde yok" açıklamasına da değinen Bahçeli, "Başbakan Binali Yıldırım'ın kendi görüşlerini aktardığını söyledi. Ama bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir ima ve açıklamamız olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaçtır. Bayram öncesinde adım atmakta huzur ve umudu canlandıracaktır" dedi.