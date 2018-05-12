Bahçeli aday adaylarını tek tek inceledi

MHP'de, adli sicil kaydı ve sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından, aday adaylarının sayısı 1815'ten 1726'ya düşürüldü.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 14:20

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme sürecinin devam ettiği MHP'de, adli sicil kaydı ve sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından, aday adaylarının sayısı 1815'ten 1726'ya düşürüldü.

Adaylar incelemeye alındı

YSK'ya 21 Mayıs'ta sunulacak milletvekili aday listesinde FETÖ üyeleri, yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için adaylar inceleme altına alındı.

Referansların kim olduğuna önem verildi

Bu kapsamda özellikle aday adaylarının referansının kim olduğuna yoğunlaşıldı. Referans olanlar tek tek telefonla arandı ve teşkilatlarda ayrıntılı bilgi talep edildi. Bu incelemeler sonrası çalışmaları sonlandıran aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

Bahçeli bizzat tahkikat yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu iş için hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırdığı belirtildi.

Kongreye katılmayanlar elendi

Parti yetkililerinin aldığı bilgiye göre, başvuruda bulunan 1815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" açıklanmıştı.