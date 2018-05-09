Bahçeli, aday adaylarını bizzat araştırıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinden aday adayı olanları güvenlik soruşturması ekibinin yanı sıra bizzat kendisi de araştırmaya tabi tutuyor.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 15:57

MHP, 24 Haziran seçimleri için aday adayı olanlara ve referansları için FETÖ araştırması yapıyor.

Parti, YSK sunulacak milletvekili aday listesinde, başta FETÖ üyeleri ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların yer almaması için aday adaylarını her yönüyle inceliyor.

Teşkilatlar tek tek aranıyor

Bu kapsamda, öncelikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılıyor. Bu kişiler hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.

Bahçeli bizzat inceliyor

Daha önce de belirtildiği gibi bu araştırma süreci için MHP'de hukukçu ekibi kuruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan bu güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.

"Tarla kongresi" ayıklaması

Alınan bilgilere göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.