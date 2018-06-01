Bahçeli açıkladı! Bayram öncesi af mı geliyor?

MHP Lideri Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul ederek bayram öncesi af beklediğini söyledi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 16:08

Cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" dedi.

Yeni bir başlangıca giriliyor

Devlet Bahçeli, şu an cezaevlerinde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu bulunduğunu, bunların içerisinde büyük bir çoğunluğun kader mahkumu olarak nitelendirilen kişiler olduğunu, cezaevi şartlarının bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabileyecek durumda olmadığını, bu sebeple yeni bir döneme girdiğini, Türkiye'de yeni bir başlangıç olduğunu, üç evreli bir sistem değişikliğinin söz konusu olduğunu, bunlardan bir tanesinin çok partili siyasi hayatın şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu söyledi.