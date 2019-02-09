Bahçeli açıkladı! Alparslan Türkeş Üniversitesi geliyor

Bahçeli, Erdoğan'ın kendisi arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştireceklerini söylediğini duyurdu.

Güncellenme 09 Şubat 2019 14:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. Yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Programa AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’te katıldı. Bahçeli, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değişeceğini duyurdu.

Adı, Alparslan Türkeş Üniversitesi olacak

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla aradığını, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade ettiğini söyledi.

Bu haber MHP’lileri sevindirdi

MHP’nin 50. kuruluş yıldönümünü kutladıkları bu gün güzel bir haber aldıklarını belirten Bahçeli, “MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur” ifadelerini kullandı.