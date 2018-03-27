Bahçeli AB'ye açtı ağzını, yumdu gözünü!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, PKK ve FETÖ'ye kucak açan AB'ye sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 27 Mart 2018 11:28

MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli, AB'ye sert eleştirilerde bulunurken, Varna zirvesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Bahçeli, AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin soğuk savaş stratejisi ile hareket ettiğini belirtti.

“Başaramaz dediler irfanla başardık”

Afrin'in denetim ve kontrol altına alınmasının, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılmasının heyecan yaratan bir gelişme olduğunu belirten Bahçeli, "18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz. Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile" dedi.

MHP gönüllere girdi

Bahçeli, MHP'nin milli duruşu ile gönüllere girdiğini, millete beka hedefi ile Türklüğün ana çatısı olduğunu, MHP'nin duruşunu şuurla gösterdiğini söyledi.

“Türk milleti eşittir, MHP'dir”

Bahçeli, "Türk milleti eşittir, MHP'dir. Önce ülkem ve milletin sonra partim ve ben ahlakı ile yola çıkanların bunun hilafına hareketi varlık nedenleri inkar anlamına gelecektir. Bu uğurda gerekirse koşa koşa ölüme yürürüz. Güney sınırlarımız boyunca devam eden terörle mücadele sonuna kadar desteklediğimiz milli bir yükseliş halidir. Bundan çark etmek yoktur" dedi.

“Sonuç değişmeyecektir”

AP'nin kararını eleştiren Bahçeli, "Adı ister AB, NATO, IMF, Dünya Bankası olsun sonuç değişmeyecektir. Avrupa Parlamentosu, 2017'de üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını adeta meydan okur gibi ilan etmiştir. Her seferinde karşımıza bariyerler dikmiştir. Sanal engeller çıkarmıştır. Türkiye onurlu ve omurgalı bir devlettir. Olmayacak bir duaya amin de demeyecektir. Varna'da başlayan zirve pek çok sıkıntının gölgesinde geçmiştir" ifadelerini kullandı.

“Akdeniz’de keşfedilen doğalgaz Türkiye’nin önemini artırdı”

Doğu Akdeniz'de keşfedilen petrol ve doğalgaz bölgenin stratejik önemini daha da arttırdığına dikkati çeken Bahçeli, "Güney Kıbrıs harekete geçmişken buna alkış tutanlar konu Türkiye olunca kınama mesajları yayınlamaktan en küçük utanma hali göstermemişlerdir. Türkiye yasadışı faaliyet içindeymiş. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar. AB hem Akdeniz'de hem Ege'de kategorik tarafgirliğini bütün ahlaki eksikliği ile göstermiştir. Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki, bu zat Brüksel'deki AB zirvesi sonrası Türkiye'nin Ege'de sıcak temas yaratmak istediğini yüzü kızarmadan dile getirmiştir. Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye cüret göstermiştir. Geçmişte nereye ve kimlerin göğsüne milli onurun kurşun sıktığını dünya alem bilmekte, denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleri ile dolup taşmaktadır" dedi.

"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren tarihi irade henüz sönmemiştir”

Türkiye'nin yeniyetme bir devlet olmadığını söyleyen Bahçeli, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren tarihi irade henüz sönmemiştir. AB-Türkiye zirvesinde gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 6 milyar avroluk yardımın yapılıp yapılmayacağı dahası terörle mücadelede etkin işbirliği mekanizmasının kurulup kurulmayacağı açıklığa kavuşacaktır. AB, Türkiye ile ilişkilerin soğuk savaş stratejisi ile hareket etmektedir" dedi.

“Avrupa FETÖ’cülerin sığınağı oldu”

FETÖ'cülerin PKK'lılardan sonra Avrupalıların ikinci gözdesi haline geldiğini belirten Bahçeli, "FETÖ'cü hainler için sığınak haline gelmiştir. Irkçılık ve soykırım geleneğinden gelen bazı Avrupa ülkeleri "Ermeni soykırımı" iddialarının peşinden koşmaktadır. Gerçekte AB üyelik kapısı Türkiye'ye sonuna kadar kapatılmıştır. AB üyeliği Türkiye için bir kimlik, varoluş sorunu değildir. Türkiye, AB'nin yörüngesinde kalacak uydu devlet değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç, mahkum değildir. Evli evine köylü köyüne gider Ankara tam bağımsızlıkla geleceğini kurar. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaktır" ifadelerine yer verdi.