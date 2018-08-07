Bağımlılık yapan besinler!
Michigan Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada bağımlılık yapan yiyecekler ilan edildi.
Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma iki bölümlük olarak yapıldı. Uzmanlar yaptıkları çalışmada yenilen yiyecek ve içeceklerin sonrasında bağımlılık yapanları tespit etti.
İşte bağımlılık yapan o 17 yiyecek ve içecek...
- Yumurta
- Biftek
- Tereyağlı patlamış mısır
- Jelibon
- Kurabiye
- Dondurma
- Gevrek
- Patates kızartması
- Kek
- Ekmek
- Çikolata
- Kuruyemiş
- Peynir
- Kızarmış tavuk
- Hamburger
- Cips
- Pasta
Bu besinleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Her şeyin olduğu gibi bu besinlerinde tüketim miktarlarına dikkat edilmediğinde hem kilo sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur hem de bağımlılık yapmasını sağlar.