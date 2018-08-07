Bağımlılık yapan besinler!

Michigan Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada bağımlılık yapan yiyecekler ilan edildi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 09:12

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma iki bölümlük olarak yapıldı. Uzmanlar yaptıkları çalışmada yenilen yiyecek ve içeceklerin sonrasında bağımlılık yapanları tespit etti.

İşte bağımlılık yapan o 17 yiyecek ve içecek...

Yumurta

Biftek

Tereyağlı patlamış mısır

Jelibon

Kurabiye

Dondurma

Gevrek

Patates kızartması

Kek

Ekmek

Çikolata

Kuruyemiş

Peynir

Kızarmış tavuk

Hamburger

Cips

Pasta

Bu besinleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Her şeyin olduğu gibi bu besinlerinde tüketim miktarlarına dikkat edilmediğinde hem kilo sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur hem de bağımlılık yapmasını sağlar.