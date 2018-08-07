Bağımlılık yapan besinler!

Michigan Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırmada bağımlılık yapan yiyecekler ilan edildi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 09:12

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma iki bölümlük olarak yapıldı. Uzmanlar yaptıkları çalışmada yenilen yiyecek ve içeceklerin sonrasında bağımlılık yapanları tespit etti.

İşte bağımlılık yapan o 17 yiyecek ve içecek...

  • Yumurta
  • Biftek
  • Tereyağlı patlamış mısır
  • Jelibon
  • Kurabiye
  • Dondurma
  • Gevrek
  • Patates kızartması
  • Kek
  • Ekmek
  • Çikolata
  • Kuruyemiş
  • Peynir
  • Kızarmış tavuk
  • Hamburger
  • Cips
  • Pasta

Bu besinleri tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Her şeyin olduğu gibi bu besinlerinde tüketim miktarlarına dikkat edilmediğinde hem kilo sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur hem de bağımlılık yapmasını sağlar.

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