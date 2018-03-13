Bağdat'tan flaş IKBY adımı! O yasak kalkıyor
Bağdat yönetimi, IKBY'de uyguladığı uluslararası uçuş yasağını bugün kaldırıyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki havalimanlarına uygulanan uluslararası uçuş yasağı, Bağdat yönetimi tarafından kaldırıldı.
Reuters'ta yer alana habere göre, IKBY'ye bağlı havaalanlarının uluslararası uçuşların perşembe günü başlayacağını duyurdu.
Irak Başbakanı Haydar İbadi yaptığı açıklamada, bölgedeki havalimanlarının kontrolünün Bağdat'a devredileceğini belirtmişti.
IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle Irak merkezi yönetimi 29 Eylül'de Erbil ve Süleymaniye'deki iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.