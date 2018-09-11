Bağ evinde toplantı yaparken yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Kayseri'de bir bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 FETÖ'cüden 10'u tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 11:15

Hafta sonu Kayseri’deki bir bağ evinde toplantı halindeyken yakalanan 12 FETÖ’cü şüpheliden tutuklanan 8 kişi, tutuklanarak Bünyan ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Toplantı halindeyken yakalandılar

Kayseri’de FETÖ kapsamında tutuklanan ve bir süre hapis yatan daha sonra tahliye olan 10 FETÖ’cü, bir bağ evinde toplantı halindeyken yakalandı. Bu kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk, dün gece çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Şüphelilerle birlikte daha öne Nevşehir C- 12 koğuşunda birlikte kaldığı belirlenen, aynı toplantıda yakalanan Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci kez tutuklandılar

FETÖ’ye üye olmak ve örgütsel faaliyet sürdürmek nedeni ile ikinci kez tutuklanan şüphelilerden Mustafa Ahi'nin daha önce 3 ay 23 gün, eski belediye çalışanı Ömer Fenercioğlu'nun 10 ay 18 gün, öğretmen Faruk Salih Erdoğan'ın 2 ay 25 gün, işadamı Mehmet Zahit Güleç'in 10 ay 20 gün, esnaf Mustafa Gültekin'in 2 ay 14 gün, işçi Mehmet Sönmez'in 4 ay 16 gün, öğretmen Aziz Karaman'ın 8 ay 18 gün, öğretmen Şıhlı Mucuk'un 4 ay 15 gün cezaevinde yattığı ve hüküm giydikten sonra salıverildikleri ifade edildi.