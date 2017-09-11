Bafetimbi kariyerinin zirvesinde
Attığı gollerle Galatasaray'a kazandırmaya devam eden Bafetimbi Gomis, kendi kariyerinin de en iyi 4 haftasına imza attı.
İlk 4 haftada rakip filelere 5 gol atan, 2 de asist yapan Gomis, kariyerinde gol attığı sezonu yaşıyor.
Kayserispor'a 2, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor'a karşı da 1 gol atan Gomis, 4 haftada 5 gole ulaştı. Gomis, ayrıca Sivasspor ve Kayserispor maçlarında da birer asist yapmıştı. Kariyerinde toplam 528 maça çıkan Fransız golcü, 192 gol kaydetti. Gomis, en golcü sezonunu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla yaşamıştı.
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