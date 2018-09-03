Bademin bilinmeyen faydaları

Kalsiyum, demir ve protein açısından son derece zengin olan badem, yüksek yağ oranına sahip olması bakımından kontrollü tüketilmesinde fayda var.

Güncellenme 03 Eylül 2018 10:58

Faydaları saymakla bitmeyen bademin içerisinde bulunan yağlar kilo vermeye yardımcıdır. Kişinin tok kalmasına yardımcı olması bakımından ara öğünlerde 10 ile 15 adet tüketmekte fayda var. Ancak bademi tüketirken çiğ, tuzsuz ve kavrulmamış olmasına özen göstermek gerekir.

Yorgunluğu giderir

Hem zihin hem de beden yorgunluğunun giderilmesi açısından önemli bir yere sahip olan badem, mesane, üreme ve böbrek yollarında meydana gelen iltihabının da giderilmesinde etkili bir yere sahiptir.

İçeriğinde bulunan yağ asitler ve enzimler kalp damar hastalıklarına karşı korumada etkili rol oynar. Hem iyi hem de kötü kolesterolün dengede durmasını badem etkili bir biçimde sağlıyor.

Kemik sağlığını korur

Kemik sağlığının korunması açısından fosfor önemli bir yere sahiptir. İçeriğinde bulunan fosfor ile badem günlük tüketildiğinde kemik ağrılarının önlenmesinde ve diş dayanıklılığının artmasında önemli bir yere sahiptir. E vitamini bakımından zengin olması kişilerin kalp sağlığını korumasında da etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Aynı zamanda alkali açıdan zengin olan badem bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de etkili rol oynar. Bademden elde edilen yağlar ve sütler cildin onarılmasında önemli bir yere sahiptir. Diyet lifi bakımından zengin olan badem kolon kanseri ile mücadele ve önüne geçmek açısından da önemlidir. Günlük olarak yeterli miktarda tüketilen badem kişilerin daha sağlıklı olmasında etkili bir rol oynar.