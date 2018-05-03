Babalık sevinci yarım kaldı!

Uzun zamandır baba olmanın heyecanı yaşayan ve bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Deniz çiftini, aldıkları haber yarım bıraktı.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 09:34

Ünlü yakışıklı şarkıcı Özcan Deniz Pazar gecesi baba olmuş ve minik bebeklerini kucağına almıştı. Mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla tüm hayranlarına duyurdu ancak sevinci babası Sadık Deniz’in rahatsızlık geçirmesiyle birlikte gölgeye düştü.

Durumu ağırlaştı

Babalık heyecanını yaşadığı hastanenin iki kat üstünde babası kanser tedavisi gören Özcan Deniz, babasının durumunun ağırlaşması haberi ile birlikte heyecanı burukluğa dönüştü.

Kuzey adını verdiler

Mart ayında sade bir nikahla dünya evine giren Özcan Deniz ce Feyza Aktan çifti geçtiğimiz Pazar günü bebeklerini kucaklarına aldılar. Dünyaya gelen bebeklerine Kuzey adını veren çiftin, yaşadıkları heyecanın yarım kaldığı ortaya çıktı.

Hemen yanına götürdü

Yaklaşık olarak 1 yıldır kanserle mücadele eden baba Sadık Deniz, torununu görmesi için Özcan Deniz eşini de babasının tedavi gördüğü hastaneye götürdü. Ünlü oyuncu bebeği Kuzey dünya gelir gelmez iki kat üstte 4. Katta yatan babasının yanına götürdü. Torununu sevmesi ardından durumunun ağırlaşması üzerine Özcan Deniz’in babalık sevinci gölgeye düştü.

Özcan Deniz, baba olduğunun heyecanını takipçilerine oğlu Kuzey’in kendi elini tuttuğu kareyi paylaşarak duyurdu. “Geldi mucizem... Tarifi zor duygular içindeyim” notunu ekledi.