Babacan ve Davutoğlu yolun başında ayrıldı iddiası

AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın anlaşamadığı, ikisinin ayrı ayrı parti kuracağı iddia edildi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 13:29

AK Parti’den kopan isimlerden olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma girişimleri, Türkiye’nin ilk gündemleri arasında girdi.

Kimler kadroda, kimler değil

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu oluşumda yer almayacağı ve Davutoğlu, Babacan'ın, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi eski bakanların kurucu isimler arasında olacağı söylentileri yüksek sesle söylenmeye başladı.

Babacan ve Davutoğlu anlaşamadı

Babacan ve Davutoğlu ikilisinin parti kuracağı beklenirken, gelen son dakika kulis bilgisine göre; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, birlikte parti kurmaktan vazgeçerek ayrı ayrı parti kurma kararı aldı.

Sonları 'Abdüllatif Şener' olacak

AK Parti’ye rakip olarak kurulması beklenen parti, daha kurulmadan bölündü. Bu durum Davutoğlu ve Babacan'ın sonun da 'Abdüllatif Şener' gibi olacağı söylentilerini gündeme taşıdı.

Birlikte yaz tatiline çıktılar

Davutoğlu ve Babacan, yaz tatilini birlikte geçirmiş ve Kaz Dağları'nda ailece geziye çıkmışlardı. İkilinin, parti kurma fikrine burada sahip olduğu düşünülüyor.