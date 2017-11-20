Babacan Holding'ten konut sahibi olmak isteyenlere özel kampanya

Babacan Holding tarafından Beylikdüzü'nde konumlandırılan Babacan Premium'dan konut almayı düşünenler taksitlerini 12 ay sora ödemeye başlıyor.

Güncellenme 20 Kasım 2017 13:15

Babacan Holding’in lüks ve erişilebilir projesi Babacan Premium’dan konut alanlar taksitlerini 12 ay sonra ödemeye başlayacaklar.

Ürettiği lüks ve güvenilir projelerle sektörde adını sıkça duyuran Babacan Holding’in lüks konut projelerinden Babacan Premium’dan konut sahibi olmak isteyenler dairelerini şimdi alıp 12 ay sonra ödemeye başlıyor.

Babacan Premium’dan konut almak isteyenler taksitlerini 12 ay sonra ödemeye başlıyor ve daireler eşya hediyesiyle teslim ediliyor.

Şimdi al 12 ay sonra ödemeye başla

Konut sektöründe çok özel bir kampanyayı daha hayata geçiren Babacan Holding Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanan bölgenin en prestijli konut projesi ‘Babacan Premium’dan konut alanlara taksit ödemelerine bir yıl sonra başlatıyor. Üstelik projeden dai,re sahibi olanlar eşyalarıyla birlikte teslim alıyor.



“Projelerimizden konut almak artık daha kolay”

Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak ve sektördeki hareketliliğin devam etmesi için yeni kampanyalar geliştirmeye devam ettiklerini açıklayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Sunmuş olduğumuz avantajlarla projelerimizden konut almak artık daha kolay” dedi.

Babacan Premium hem yerli hem de yabancı yatırımcının gözdesi

Babacan, “Ulaşım rahatlığı ve merkezi konumu ile rahat erişebilirlik açısından ön plana çıkan ‘Babacan Premium’ projemiz hem yerli hem yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bizler de bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmak istemedik ve müşterilerimize taksitleri bir yıl sonrasına erteleme fırsatı sunduk ve dairelerini eşyalı hediye etme kararı aldık” diye konuştu.



Projede teslimler 2018 Haziran’da gerçekleştirilecek

Tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan toplam 1009 konutun yer aldığı ‘Babacan Premium’ projesi residence, tower, terrace ve home officeden meydana geliyor. 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa edilen projede farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Teslimlerin Haziran 2018’de gerçekleşeceği ‘Babacan Premium’da konut fiyatları ise 269 bin TL’den başlıyor.

2. etap da ön talep süreci devam ediyor



‘Babacan Premium’ projesinin 2. etabı için de ön talep toplanma süreci devam ediyor. Projenin 2. etabında ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan 117 konut yer alıyor. Lansman öncesinde ödeme ve fiyat avantajından yararlanarak konut sahibi olmak kolaylaşıyor.