Baba Vanga: Putin'e suikast düzenlenecek, Trump hasta olacak

Baba Vanga olarak bilinen dünyaca ünlü kahin, Trump'ın hasta olacağını, Putin'e suikast düzenleneceğini ve Avrupa ekonomisinin çökeceğini ileri sürmüş.

Güncellenme 11 Aralık 2018 13:36

Bulgaristan’da yaşayan Baba Vanga adı ile dünyaca üne sahip olan kahin Vangelia Gushterova, yine çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

İngiltere, AB’den ayrılacak

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, günümüzde olan birçok olayı yaşadığı dönemde bilmesi ile gündemden düşmüyor. 11 Eylül 2001’deki saldırılar için “Çelikten iki kuş Amerika’ya saldıracak, çok kan dökülecek” kehanetinde bulunan Baba Vanga, İngiltere’nin AB’den ayrılacağını da önceden bildiği ortaya çıktı.

2019 zorlu geçecek

Baba Vanga’nın 2019 için yaptığı tahminler de ortaya çıktı. Geçmişte günümüz için kehanetlerde bulunan ve hemen hemen hepsini bilen Baba Vanga, 2019’un zorlu bir yıl olacağı öngörüsünde bulunmuş.

İçinde bulunduğumuz yıl için bütün tahminleri tutan Baba Vanga’nın 2019’a dair kehanetleri açıklandı.

Avrupa ekonomisi çökecek

Yaklaşık 20 sene önce hayatını kaybeden ve öngörüleri hala tutan Baba Vanga’nın kehanetlerine göre, Avrupa ekonomisi önümüzdeki 12 ay içinde zorlu bir süreç geçirdikten sonra çökecek.

Putin suikaste uğrayacak

Avrupa ekonomisinin zayıflayacağını önceden bilen Baba Vanga, daha önceki kehanetlerinde 2019’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de suikaste uğrayacağını ileri sürmüştü.

Baba Vanga’ya göre Putin’e, koruma ekibinde bulunan bir kişi suikast düzenleyecek. Tahminde Putin’in ölüp ölmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Asya’da büyük felaket olacak

Hint Okyanusu’nda 2004’te meydana gelen ve 230 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem ve tsunaminin bir benzerinin de Asya’da yaşanacağı kehanetinde buluna Baba Vanga, Donald Trump’ın da, bir rahatsızlık yaşayacağını, kulaklarının duymayacağını, ve beyin travması geçireceğini ileri sürdü.

DEAŞ’ı da tahmin etmiş

Şöhreti Bulgaristan’dan dünyaya yayılan Baba Vanga’nın gerçek isminşn Vangelia Gushterova olduğu bilinirken, 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Gözleri kısmen gören Baba Vanga, DEAŞ’ın varlığını da yaşadığı dönemlerde tahmin etmişti.