Baba-kız aynı yerden düştü, uzmanlar uyardı!

Tarihi Urfa Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil D.'nin kızı da aynı yerden düştü. Uzmanlar ise bu konu hakkında uyarılarda bulundu.

Güncellenme 07 Mart 2018 10:42

Şanlıurfa’da yaşayan 39 yaşındaki Halil D. 1 Ocak'ın doğum günü olması sebebi ile arkadaşları ile Balıklıgöl’ün yakındaki tarihi Urfa Kalesi’ni ziyaret etti. Bu sırada kaleden atlarken fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybeden Halil D. isimli vatandaş düşerek hayatını kaybetmişti. Talihsiz adam 40 metre yüksekliğindeki kayalıklardan yere çakıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay an be an arkadaşları tarafından görüntülendi. Görüntüler sosyal medya ve televizyonlar defalarda yayınlandı.

Kızı da aynı yerden düştü

Olaydan sonra ise Halil D.'nin 4-19 yaş arasındaki 8 çocuğunun psikolojisi bozuldu. Çocuklardan 16 yaşındaki S.D ise dün okula gidiyorum bahanesi ile evden çıkarak babasının hayatını kaybettiği kaleye gitti. Ancak liseye giden kız Tarihi Urfa kalesini gezerken ayağı kaydı ve 10 metreden aşağı düştü. Hemen hastaneye kaldırılan S.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Amca açıklama yaptı

Kardeşinin ölümü ile yasa boğulan amca Mehmet Fatih D. ise yeğeninin düşmesi ile ikinci bir şok yaşadı. M.Fatif D. yeğeninin defalarda babasının nasıl düştüğünü sorduğunu ve babasının düştüğü yere gitmek istediğini söylediğini, babasının düştüğü yere tek başına çıkmaya çalıştığını ve ayağı kayınca da aynı yerden aşağı düştüğünü aktardı.

Çocuklar görüntülerden etkilendi

Kardeşinin düştüğü anın görüntülerinin sosyal medya ve televizyonlarda defalarca yayınlanmasından dolayı çocukların etkilendiğini belirten M.Fatih D., görüntüleri izleyince içlerine kapandıklarını, çocukların bunalımda olduğunu, babası ölür ölmez çocuklardan birinin de o kaleye çıkmak istediğini, ‘Babam nasıl atladıysa ben de öyle atlayacağım’ dediğini, buna akrabaların engel olduğunu söyledi. Mehmet Fatih D. kaleden başkalarının da düşmemesi için önlem alınmasını istedi.

Uzmanlar aynı görüşte

Çocukların psikolojisinin bozulduğuna dair uzmandalar da aynı fikirde.

Bu olay çocuklar için travmatik olabilir

Bu olayın çocuklar için travmatik hatta kalıcı etkileri olabileceğini belirten Prof. Dr. Özgür Yorbik, "Model alıp uygulayabilir, ancak bu görüntülere duyarsızlaşabilirler de. Empati becerisinden yoksun travmaya yatkın bireylere dönüşebilirler" dedi.

Gülerek tepki verenler…

Prof. Doğan Şahin ise, izleyen insanın travmatize olmamasının mümkün olmadığını, insanların bu haberlere gülerek tepki vermesinin de aslında bir defans olduğunu söyledi.

Bu görüntüler yas süresini uzattı

Olayla ilgili konuşan Psikologlar Derneği Başkanı Ömer Kocabey, ölümün ardından yas sürelerinin olduğunu, babalarının son görüntüleri sürekli karşısına çıkan çocukların yasının uzayacağını, o süreci atlatmalarının daha da zor olacağını ama ‘Olumsuz etkiler’ denilemeyeceğini, her çocuğu ayrı değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Kişi mahremiyeti ihlal edildi

Babaların çocuklarının idealize etiği, koruyan-kollayan bir insan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sunar Birsöz, "koruyan-kollayan bir insandır. Böyle görüntülerin izlenmesi, paylaşılması çocuğu olumsuz etkiler. Utanma, öfke, sıkıntı gibi duygular yaratır. O yüzden böyle görüntülerin kişi mahremiyetine girmesi lazım" dedi.