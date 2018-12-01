"Baba Bush" hayatını kaybetti

ABD'nin 41. Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Güncellenme 01 Aralık 2018 13:27

ABD’nin 43. Başkanı George W. Bush, "Baba Bush" olarak bilinen babası ve 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir tedavi gören Bush’un Teksas’ın Houston kentinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı" ifadeleri kullanıldı.