B12 bu besinlerde bulunuyor

Pek çok sağlık sorunu beraberinde getiren B12 vitamin eksikliği hangi besinlerde bulunuyor?

Güncellenme 19 Mart 2018 16:18

Depresyona kadar pek çok hastalığa neden olan B12 eksikliği yorgunluk, unutkanlık gibi günlük hayatı etkileyen sorunlara neden olmaktadır. B12 vitamin eksikliği toplumun en çok etkilendiği sağlık sorunlarıı beraberinde getirir. B12 vitamin eksikliğini hissedilebilecek en büyük belirtileri, uyuşukluk, sinir sisteminin bozulması, sabahları yorgun uyanma, isteksizlik gibi sorunlarla kendini hissettirebilirler.

Uzmanlar B12 vitaminin yanı sıra son zamanlar adından sıkça bahsettiren gingo biloba bitkisinin zihin açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi. Yumurta, peynir, et ve sütün ürünleri ile birlikte deniz ürünlerinde çokça B12 vitamini bulunmaktadır. Gingo bitkisi ile birlikte B vitamini kompleksleri bir arada alındıklarında günlük hayatta büyük değişime yol açacağını uzmanlar belirtiyor. Günlük faaliyetler sonun akşam eve zinde gelmek için B vitamini komplekslerine özen göstermek gerekmektedir.

Pişirme yöntemi B12 oranını etkiler

B12 vitaminin suda eriyebilen bir vitamin olduğu için besinlerin saklama ve pişirilme koşullarına göre de vitamin eksiklikleri olmaktadır. Et suyunun damlaması ve yüksek ısıda pişmesi, sütün kaynama işlemleri ve pastörize olması, balığın ise pişirildikten sonra çıkan suyun dökülmesi ciddi oranda B12 vitamini eksikliğini ortaya çıkarır. Aynı zamanda besinlerde kaynama süresini uzatmakta yine aynı şekilde B12 vitamin oranında ciddi azalmalara neden olur. Izgara yapılan etlerde etin suyu sıcaklığında etkisiyle akar gider ve B12 vitamin oranında yüzde 30’luk bir azalma meydana gelir.

Hangi besinlerde vardır

Besinlerden B12 vitamin ihtiyacını karşılamak için sofralarınızdan et, süt, yumurta ve balığı eksik etmemek gerekir. Et yemeyen vejetaryanlar ise süt ürünlerini ve yumurtayı mümkün ölçüde yemelerinde fayda vardır. Bir çok sağlık probleminin önüne geçmek için mutlaka yenilen besinlere dikkat edilmesi gerekir. Tabi dikkat ederken de yine aynı pişirme işlemine de dikkat etmek gerekmektedir. Yetişkin insanların mutlaka 6 ayda 2 olacak şekilde B12 vitamin düzeyine baktırmaları gerekmektedir. 14 yaşından büyük yetişkinlerin günde ortalama olarak 2.4 mcg B12 vitamini almaları gerekmektedir. Gebelik ve emzirme döneminde ise bu oran gebelikte 2.6 iken emzirme de 2.8 mcg şeklinde olmalıdır.