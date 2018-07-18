B12 bakımından zengin olan besinler!

B12 vitamini nedir? B12 vitamini en çok hangi besinlerde bulunur ve bu besinlerden ne kadar tüketmek gerekir?

Güncellenme 18 Temmuz 2018 21:49

B12 vitamininin vücutta 2 temel asli görevi bulunuyor bunlardan birisi beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarını yerine getirmek iken bir diğer görevi ise kırmızı kan hücresini artırmak olmuştur. B12 vitamin eksikliği vücutta unutkanlık, halsizlik, sinirlilik gibi durumlar ortaya koymaktadır. Vitamin eksikliğinin nedeni sadece besinlerden yeteri miktarda bu vitaminini almamış olmanız değil bunun yanı sıra aşırı derecede adet kanaması, gizli kan kaybı gibi nedenlerden de B12 vitamin eksikliği meydana gelmektedir. Bu vitamin suda çözülebilen bir yapıya sahip olması bakımından vücutta fazla olduğu takdirde idrar yoluyla çıkabiliyor. B12 vitamini içeren gıdalar aynı zamanda yüksek oranda kolesterol içermesi bakımından kontrollü tüketmekte fayda var. Böyle bir durumda hem kolesterolünüz yükselebilir hem de kilo problemi yaşayabilirsiniz.

Hangi besinlerde bulunur?

Süt ve süt ürünleri

Özellikle süt, yoğur ve kefir de yüksek oranda B12 vitamini bulunuyor.

Yumurta

Ördek, kaz ve tavuk yumurtası B12 bakımından zengin yumurtalardır.

Ciğer

Sakatat grubunda yer alan ciğer, dana, kuzu, koyun özellikle kuzu ciğeri B12 bakımından oldukça zengindir.

Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri içerisinde en fazla B12 vitaminine sahip olanlar, ıstakoz, yengeç, istiridye ve midyedir.

Balık

Yüksek oranda B12 vitaminine sahip olan balıklar, uskumru, somon, ton ve lüfer balıklarıdır. Aynı zamanda bunlar Omega 3 açısından da oldukça zengindir.

Kırmızı et

Kırmızı et grubunda en fazla B12 vitaminini sığır ve kuzu eti içermektedir.