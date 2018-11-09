Azra’dan doğum açıklaması

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Türkiye’nin ve Dünya’nın tescilli güzeli Azra Akın önceki gün doğum hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 09 Kasım 2018 15:11

2002 Türkiye ve Dünya güzeli Azra Akın, bebeğini kucağını almak için gün sayıyor. Önceki gün eşi Atakan Koru ile Etiler’de bir restoranda yemek yedi. Çıkışta gelen soruları ayak üstü yanıtladı.

Suda doğum mu yapacak?

Gündemde yer alan suda doğum yapacağı yönünde çıkan haberlere yanıt ver güzel model “Böyle bir şey yok. Nereden çıktı bilmiyorum” dedi.

Bebeğin cinsiyeti belli değil

Bebeğin cinsiyetine yönelik bir bilgileri olmadığını belirten Akın, "Öğrenmek istemedik, sürpriz olsun" şeklinde açıklamada bulundu.