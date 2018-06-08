Azra Akın, tiyatro oyununu neden yarıda bıraktı?

Azra Akın'ın, rol aldığı 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununu neden aniden bıraktığı ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Haziran 2018 12:47

Eski dünya güzeli Azra Akın'ın, rol aldığı 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununu neden aniden bıraktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl eğlenceli bir düğünle Atakan Koru ile evlenen güzelin üç aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Yerine Wilma Elles'e teklif götürüldü

Hamileliğinin ardından oyundan çıkan 36 yaşındaki Azra Akın'ın rolü için Wilma Elles'e teklif götürüldü.

Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, "Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor." diyerek eşine olan sevgisini göstermişti.