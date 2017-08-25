Azra Akın nikah masasına oturdu

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile Tekirdağ'da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünleri ise yarın Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kır lokantasında gerçekleşecek.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 21:47

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile nikah masasına oturdu. Çift, 24 Ağustos Perşembe günü Tekirdağ’da bir bağ evinde aile ve yakın dostlarının katıldığı bir yemek daveti ile evlendi.

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi’nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat kıydı.

Nikaha, çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Azra Akın bu davette Galia Lahav tasarımı gelinlik giydi.

Azra Akın ve Atakan Koru’nun düğünü ise 26 Ağustos 2017 tarihinde Keşan İlçesi’ne bağlı Bahçeköy’deki bir kır lokantasında yapılacak. Çift, kır lokantasının bahçesinde Trakya’ya özgü düğün töreniyle evlenecek.

Akın, bu düğünde ise Cemil İpekçi tasarımı bir gelinlik giyecek

Azra Akın ve Atakan Koru düğün hazırlıklarını tamamlarken, çiftin Darüşşafaka Cemiyeti’ne yaptıkları bağış üzerine hazırlanarak, üzerinde ‘Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek için, bu mutlu günümüzde sizin için Darüşşafaka’ya bağış yaptık’ notuyla basılan mütevazi davetiyeleri dikkat çekmişti.

NTV