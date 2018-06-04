Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık Fenerbahçe hikayesi sona erdi

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerçekleşen başkanlık yarışının kazananı belli oldu.

Güncellenme 04 Haziran 2018 00:43

Fenerbahçe'de bugün Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında başkanlık yarışı vardı. İki isim önce konuşmalarla kozlarını paylaştı daha sonra da geçilen oylamada sonuçları beklemeye geçti. 20 yıldır kulübün başında olan Aziz Yıldırım ve aday olmasıyla kulüpte farklı bir hava estiren Ali Koç arasındaki rekabetin kazananı açıklandı. Bu kapsamda kongre üyeleri kararlarını verdi ve Ali Koç, Sarı Lacivertliler'in 37. başkanı olmayı başardı.

20 yıllık serüven sona erdi

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyların sayımı sona erdi ve Sarı Lacivertliler'in yeni başkanı Ali Koç oldu. Bu sonuçla Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı son bulmuş oldu.

Aziz Yıldırım stadı terk etti

Fenerbahçe'de bugün yapılan ve Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık seçiminin kazanını 21 bin 350'nin üzerinde üye oy kullandı. Daha sonra tamamlanan oy verme işlemi sonrasında sayıma geçildi. Açılan sandıklar dahilinde Ali Koç hemen her sandıkta önde giderken belirli bir süre sonra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanına giderek Küçük'e sarıldı. Koç, statta zafer turları atarken tebrikleri de birer birer kabul eti. Aziz Yıldırım ise oy sayımı başladıktan kısa bir süre sonra stadı terk etti.

Toplam kullanılan oy sayısı: 21350

Geçerli oy sayısı: 20736

Aziz Yıldırım'ın aldığı oy: 4644

Ali Koç'un aldığı oy: 16092

Seçime rekor seviyede katılım gerçekleşti

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük'ün talimatıyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç'un seçim rengi ise beyazdı. 21 bin 350'nin üzerinde üye, başkanını seçti. Önceki rekor: 9380 ile 3 Kasım 2013 seçimine aitti. Geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklandı