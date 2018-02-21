Aziz Yıldırım'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek!

Hatay'da yapılan Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışına katılan Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini açıkladı.

Güncellenme 21 Şubat 2018 17:24

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hatay Fenerbahçeliler Derneği tarafından yaptırılan Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışına katıldı.

Yıldırım, harekatı destekledi

Açılışta konuşan Aziz Yıldırım, TSK tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin isteği doğrultusunda sınır ötesi operasyonu yapılmakta olduğunu, bu harekatın hem ülke adına hem de millet adına hayırlı olmasını dilediğini, Şehitleri rahmet ve minnetle andığını, bu harekatı kendisinin de desteklediğini söyledi.

"Herkesi Hatay'a davet ediyorum"

Aziz Yıldrırım, herkesi Hatay'a davet ettiğini, İstanbul'dan bakıldığında Hatay'ın değişik görülececeğini, kendisinin şu an Hatay'da olduğunu, Fenerbahçeliler, vali ve belediye başkanı ile Hatay'ı gezdiklerini, herkesin Hatay'a gelmesi gerektiğini belirtti.

"Davet edildik"

Yıldırım, "Biz bundan önce Hatay Fenerbahçeliler Başkanı Ali Ezelsoy bir ilkokul yaptı o zaman gelip bu okulu açtık. Daha sonra yine davet edildik anaokulu yapacağız denildi ve anaokulunun temelini attık, aradan fazla bir zaman geçmeden bu okulu tamamlayıp öğretime açtılar. Bugün hem bu okulu görmek hem de dostlarla bir araya gelmek için buraya geldik" şeklinde konuştu.

Okulun özellikleri

Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulunun 410 metrekare olarak inşa edildi. Okulda, det grup eğitim odası, 2 adet bireysel oda, 2 idare odası bulunuyor. 11 otistik, 7 işitme engelli olmak üzere şuan için 18 özel öğrenci eğitim alan okulda, 10 öğretmen görev yapıyor.