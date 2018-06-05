Aziz Yıldırım'dan duygusal veda!

Pazar günü Ali Koç'a karşı seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, çalışma ofisini boşaltarak Fenerbahçe çalışanları ile vedalaştı.

Güncellenme 05 Haziran 2018 10:52

Geçtiğimiz Pazar günü Fenerbahçe'de yapılan kongrede başkanlık koltuğunu kaybeden Aziz Yıldırım, kulübüne veda etti.

20 yıl sonra başkanlık koltuğundan ayrılan Yıldırım, dün sessiz sedasız kulüp binasına gelerek odasında bulunan özel eşyalarını topladı. Buradaki eşyaları aracına taşıyan Yıldırım, Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanı daha sonra kulüp çalışanlarıyla teker teker tokalaşarak vedalaştı.

Vedalaşma sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Yıldırım, herkese teşekkür ettiğini, yıllardır burada bir arada bulunduklarını, çok güzel günlerin geçtiğini, Fenerbahçe başarısı için kendisi kadar ekibin de elinden geleni yaptığını, artık veda vakti olduğunu, herkese hakkını helal ettiğini, herkesten de helal etmesini istediğini söyledi

Konuşma sonrası da kulüp çalışanları, "Biz de size teşekkür ediyoruz. Hakkımız helal olsun" dediler.