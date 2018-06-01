Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Benim gözüm daha kara

Aziz Yıldırım, Pazar günü yapılacak seçim öncesi Ali Koç'un "gözüm kara" sözlerine cevap verdi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 15:47

Pazar günü yapılacak seçim öncesi Sporx'e konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Adayı Ali Koç'un "Söz konusu Fenerbahçe ise gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum" sözlerine, "Benim gözüm daha kara" ifadeleri ile cevap verdi.

Saygı gösterdik ama saygı görmedik

Yıldırım, Ali Koç'un adaylığına saygı gösterdiğini, kendilerinin saygı görmediğini, 16-18 aydır tüm küfürlerin kendilerine edildiğini, Ali Koç'un zamansız ortaya çıkması, camiayı çok net ikiye böldüğünü, futbol takımı en ufak bir tökezlemede taraftarın sarıldığı bir malzeme haline getirildiğini, yapmayacağız dediklerini ama kongre çığırtkanlığının alasını yaptıklarını, sadece Beşiktaş derbisinin olduğu hafta 3 kez demeç verdiklerini, seçimlerden sonra kendilerine küfür eden hesaplar hakkında işlem yapılacağını söyledi.

Benim gözüm daha karadır

Ali Koç'u bayağı yanlış tanıdığını belirten Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti içerisinde "Gözü kara" denilince, akla ilk gelen liderler düşünüldüğünde, hangimizin isminin akla geldiğini hiç tartışmayalım. Benim kitabımda ürkmek, korkmak, geri çekilmek yok. Üstelik gözümün üstünde kaşım var" dedi.

Bana oy vereceklerdir

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe genel kurul üyelerinin Ali Koç'a karşı size oy vermeleri için üç neden söyleyebilir misiniz?" şeklindeki soruya, "Vefa duyguları varsa, 3 Temmuz'da çektikleri acıları unutmamışlarsa ve tüm engellemelere rağmen intikam almak istiyorlarsa, bir de zor zamanlarda kimin nasıl bir duruş gösterdiğine önem veriyorlarsa, bana oy vereceklerdir" ifadeleri ile cevap verdi.