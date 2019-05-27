Aziz Yıldırım, "FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz" dedi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 13:54

“Futbolda şike soruşturması” iddiası ile “kumpas” kurdukları ileri sürülen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmayı Fenerbahçe Kulübü Yönetimi ve eski Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de yakından takip etti.

“FETÖ, hala bitmemiştir”

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, duruşmalar devam ederken basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor. 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz" dedi.

"Fenerbahçe'de birlik bozulmamalı”

Ayrıca Aziz Yıldırım "Fenerbahçe'de birlik bozulmamalı. Bu sene kötü olabilir ama seneye her şey daha iyi olabilir. Fenerbahçe yok olursa, bizim Fenerbahçeliliğimiz biter. Ben bir daha Fenerbahçe'de başkan olmayacağım, görev almayacağım. 20 yıl başkanlık ettiği Fenerbahçe'ye darılma gibi bir durumum olamaz." ifadelerini kullandı.