Aziz Yıldırım, Ali Koç'un talebini böyle reddetmiş

Fenerbahçe'de seçimi kazanan Ali Koç'un veda konuşması yapmadan stadı terk eden Aziz Yıldırım'ı engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 11:37

Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen başkanlık seçiminden Ali Koç'ın zaferle çıktığını gören Aziz Yıldırım, ilk sandık sonuçlarından sonra stadı terk etti. Bu durumu gören Koç, Aziz Yıldırım'ın stattan ayrılmaya hazırlandığını görünce yanına giderek moralini düzeltmeye çalıştı.

“Sen olmasan ben olmazdım”

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a "Başkan veda konuşması yapmadan gitme. Sen bu kulübün efsanesisin. Sen olmasan ben olmazdım. Bu stat olmazdım. Kırgınlık, kızgınlık yok" ifadelerini kullandı.

“Ne için konuşma yapayım?”

Bunun karşısında Yıldırım, "Gerek yok. Zaten beni de istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım" diyerek stadı terk etti.

"Bir hakkım varsa helal olsun"

Koç'un "Bir hakkım varsa helal olsun" dediği, Yıldırım'ın da "Benim de helal olsun" dediği ve birbirleri hakkında konuşmama kararı aldıkları belirtildi.

Bu arada Aziz Yıldırım cephesinden seçime herhangi bir itiraz yapılmayacak.