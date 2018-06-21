Azeri model Günay Musayeva’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Ünlü Azeri model Günay Musayeva, Türkiye'de oy verme hakkına sahip olması durumunda bunu Erdoğan'dan yana kullanacağını söyledi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 11:11

Toga Karel'le evli olan daha sonra da anlaşamayıp boşanan Azeri model ve oyuncu Günay Musayeva Türkiye'yi kendi memleketimden hiçbir zaman ayırmadığını, kendisinin Türkiye'de oy kullanma yetisi olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi.

Türk halkından büyük destek gördüm

Günaydın'a konuşan Günay Musayeva, Türkiye'de hiçbir zaman kendisini farklı bir ülkede gibi hissetmediğini, kendisini zorlayan durumlarla karşılaşmadığını, Türkiye'yi kendi memleketinden ayırmadığını, her zaman 'Bir millet iki devlet' söyleminin ne kadar doğru olduğuna şahit olduğunu, hayatının en önemli zamanlarını Türkiye'de geçirdiğini, ömrünün en kötü zamanında da Türk halkından daima büyük destek ve saygı gördüğünü, bu sebeple kariyerine Türkiye'de devam ettiğini ifade etti.

Azeriler oyunu Erdoğan’dan yana kullanırdı

Günay Musayeva, Türkiye'de seçimlerin kendisinde hep festival hissi uyandırdığını, caddelerin bayraklar ve flamalarla süslendiğini, seçime özel şarkılar çalındığını, bunları ilk gördüğünde şaşırdığını, hoşuna gittiğini, seçimlerin demokrasinin şartı olduğunu, adayların çok güçlü olduğunu, partilerin çok profesyonelce seçime hazırlandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderlik özelliği, seçmenleri etkileme yönüyle daha avantajlı olduğunu düşündüğünü, Azeriler ve Türklerin hep kardeş millet sayıldıklarını, oy kullanma hakkı olsa Azerilerin çoğunluğunun Erdoğan'dan yana kullanacağını söyledi.

Erdoğan’a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in seçim sonrası görüşmlerinin artık bir gelecek olduğunu belirten Günay Musayeva, Azerbaycanlıların Türkiye'yi ve Türkleri kendilerinden ayırmadığını, her zaman aralarında dostluk ve kardeşliğin üst seviyede olduğunu, Azerbaycan'da da Türkiye'deki seçimlerin ilgiyle takip edildiğini, tüm siyasetçilerin sevdiklerini ama Recep Tayyip Erdoğan, dünyada yaşanan adaletsizliklere ve haksızlıklara yüksek sesle tepki gösterdiği ve karşı çıktığı için çoğunluğun ona fazlasıyla sempati duyduğunu ifade etti.