Azeri dilenci parasını almadık turist bırakmamış!

Pendik zabıtası tarafından Sabiha Gökçen'de yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para hayrete düşürdü.

Güncellenme 14 Eylül 2018 14:28

İstanbul Pendik’te yakalanan yabancı uyruklu bir dilenci görenleri hayrete düşürdü. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden döviz bürolarını aratmayacak derecede para çıktı.

Parasını almadığı turist kalmamış

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı Azeri kökenli dilencinin üzerinden 2 bin 500 TL, 530 Euro ve 421 Dolar çıktı. Öte yandan bu paraların yanı sıra, dilencinin üzerinden İran Riyali, Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyali, Kuveyt Dinarı, BEA Dirhemi, Lübnan Lirası, Libya Dinarı çıktı. Zabıta paraların tamamına el koydu.

Nepal parası bile var

Dünyanın en kuzeyinde yer alan İskandinav ülkelerinden olan İsveç’e Kron’un yanı sıra, Nepal’e ait Rupi’nin dilencinin üzerinden çıkması şaşkınlık yarattı. Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi için zabıta personeli yoğun mesai harcadı.

Paralara el konuldu

El konulan ve toplam değeri 12 bin TL olan dövizler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.