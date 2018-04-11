Azerbaycan'ın yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?

Azerbaycanlılar gelecek 7 yıl daha ülkelerini yönetecek Cumhurbaşkanını seçiyor.

Güncellenme 11 Nisan 2018 10:48

Azerbaycan halkı sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan görevdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday seçimde yarışıyor. Bu seçimden sonra 7 yıl daha ülkeyi yönetecek yeni ismin kim olacağı ise merak konusu.

5 milyon 309 bin seçmen oy kullanacak

Vatandaşlar oy vermeye yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Yapılan son araştırmalara göre ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Öte yandan ülke dışındaki Azerbaycanlılar, oylarını yaşadıkları ülkelerin büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecekler.

Yabancı basının gözü bu seçimlerde

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Sandıklar yerel saatle 19.00'da bitecek.

Seçimde kimler yarışıyor?

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışıyor.