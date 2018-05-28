Azerbaycan 100 yaşında!

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyetini kuran Azerbaycan bugün 100. yılını kutluyor.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 13:54

28 Mayıs 1918'de Cumhuriyeti ilan eden Azerbaycan'da 100. yıl coşkusu yaşanıyor.

Aliyev çelenk bıraktı

Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören sırasında anıta çelenk bıraktı.

Çok sayıda ülke kutlama mesajı gönderdi

Cumhuriyet Günü dolayısıyla Özbekistan, İtalya, Finlandiya, Güney Kore, İsviçre, İsveç, Sudan, Fas, Yunanistan, Küba, Macaristan, İspanya, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Çin, Rusya, Romanya, Kazakistan, Litvanya, ABD, Almanya, Kırgızistan, Mısır, Tacikistan, Ukrayna, Türkmenistan, Belçika, Hindistan, Norveç, Suudi Arabistan, Lübnan, İran, Hırvatistan gibi çok sayıda ülkeden Cumhurbaşkanı Aliyev'e kutlama mesajları gönderildi.

Erdoğan’dan Aliyev’e mesaj

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aliyev’e kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan’ın kuruluş aşaması

Azerbaycan Milli Şurası, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde Mehmet Emin Resulzade başkanlığında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti.

İlk başkent Gence

Bakü, Ermeni ve Rus çetelerinin elinde olduğundan dolayı Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü.

İlk tanıyan ülke Osmanlı oldu

Bu kapsamda Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, yardıma gönderildi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.

Doğu’daki ilk demokratik ülke

Doğu'daki ilk demokratik cumhuriyet olarak kabul edilen Azerbaycan, kısa süre içinde eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi basıldı.

Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde, ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.

SSCB işgal etti

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.