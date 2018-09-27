Ayvanın saymakla bitmeyen faydaları!

Besin öğeleri bakımından zengin olan ayva, yağ bakımından fakir lif bakımında ise son derece zengin bir meyvedir.

Güncellenme 27 Eylül 2018 12:12

Ayva A, C ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, fosfor, bakır, magnezyum, selenyum ve potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Mide bağırsak sağlığı açısından da son derece faydalı olan ayva güçlü antioksidanlar olan polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşıp yaşlanma sürecini ciddi olarak yavaşlatır. Ayva bal ile karıştırılıp tüketildiğine ise kolit, bağırsak enfeksiyonları, diyare ve kabızlık için idealdir.

Yapılan araştırmalar ayva kabuğunun ülser tedavisinde, mukoza zarı iltihabında ve boğaz ağrısında tedavi amaçlı kullanılıyor. Bazı çalışmalar ise ayva suyunun stresle mücadele noktasında önemli yere sahip olduğu ve güçlü antioksidanlar sayesinde ise kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Bulantı ve kusmayı engelleyen ayva, sabah bulantılarını da gidermeye yardımcı olur. Ayva içerisinde bulunan vitamin ve mineraller karaciğer fonksiyonlarını da uyardığı için pankreas yetersizliği tedavisinde önemli bir role sahiptir.

Soğuk ve gribal enfeksiyonlar: ayva virüslere karşı özellikler bulundurur. Bu nedenle soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı koruyucu bir görev üstlendirir.

Kilo kaybı: içeriğindeki bulunan yüksek lif miktarı kilo kaybı fayda sağlar. 100 g taze ayva sadece 57 kaloridir. Aynı zamanda idrar söktürücü bir etkiye sahip olmasından vücutta sıvı birikiminin önüne geçer.