Ayşen Gruda’nın tedavisi devam ediyor

Ayşen Gruda’nın tedavisi pankreas kanserinden dolayı Kağıthane Derindere Hastanesi’nde devam ediyor.

Güncellenme 18 Aralık 2018 14:06

Kağıthane Derindere Hastanesi’nde tedavisi devam eden Ayşen Gruda’nın sağlık durumu ile ilgili olarak Başhekim Dr. Ergün Kasapoğlu basın açıklamasında bulundu.

Kan değerlerinde yükselme mevcut

Cuma günü akşam saatlerinde mide kanaması rahatsızlığı ile hastaneye getirilen Ayşen Gruda’nın kan değerlerinde büyük oranda düşüş meydana geldiğinden yoğun bakıma alındı. 5 günlük takibin ardından genel durumunun iyi olduğu belirtildi. 3 ünite kan transferinin gerçekleştiği durumunun stabil olduğunu ancak önceki hastalığına bağlı olarak genel durumunda bozukluk var. Bu nedenle medikal tedavisi devam etmektedir.

Sanatçının ilk hastaneye geldiğinde hemoglobin değerinin 4 civarında olduğunun son yapılan kontrollerde ise bu değerin 10’a kadar yükseldiği ifade edildi.

Yaklaşık bir yıldır süren pankreas kanserinin karaciğer sıçradığı ifade başhekim, "Yaklaşık 7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili medikal tedavisi devam edecek." açıklamasında bulundu.

Sanatçının hayati tehlikesinin şuan devam etmediğini belirten başhekim, beslenmesine yönelik sıkıntıların olduğunu ve beslenmesine damardan devam edildiğini ifade etti.

İlerlemiş bir pankreas kanseri olmasına bağlı olarak şuan 4. Evre de olduğunu henüz kemoterapi ve ameliyat düşünülmediği belirtildi.

Gruda’nın bilinci açık ve şuuru yerinde olduğunu ancak hastalığın iyileşmesine yönelik net bir şey söylenmeyeceğini sanatçının hastalıkla mücadele noktasında inatçı olarak devam ettiğini ifade edildi.

1 hafta içerisinde netlik kazanacak

Durumuna yönelik gelişmenin 1 hafta içerisinde netlik kazanacağını belirten doktorlar, beslenmesi düzene geçtikten sonra evine çıkarmayı düşündükleri doktorlar tarafından açıklandı.