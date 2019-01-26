Ayşen Gruda'nın cenaze töreninde fotoğraf krizi
Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Şebnem Sönmez, ünlülerle fotoğraf çektiren vatandaşlara ateş püskürdü.
Ayşen Gruda’nın hayatını kaybetmesinden sonra Zircirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninde fotoğraf çekme krizi yaşanmıştı.
Şebnem Sönmez’den sert açıklama
Cenazeye katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar tepki çekmişti. Ünlü oyuncu Şebnem Sönmez, katıldığı Ayşen Gruda cenaze töreni sonrası sosyal medyadan ateş püskürdü.
Fotoğraf krizine yönelik bir eleştiri mesajı yayınlayan Sönmez, “Cenaze törenlerine ünlü görmek için gelenler yasaklansın. Olmuyorsa cep telefonlarıyla gözyaşımıza pornografik kayıt yapanlara, cezamı kendim kesmeye devam edeceğim” İfadelerini kullandı.