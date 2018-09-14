Ayrılık sonrası Demet Akalın’dan ilk açıklama

6 yıllık evliliğini bu hafta içi ani aldıkları kararla sonlandıran Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, sevenlerini ve hayranlarını üzdü.

Güncellenme 14 Eylül 2018 11:28

Ayrılık sonrası objektiflere havalimanında yakalanan ünlü şarkıcı Demet Akalın, “Zor bir süreç. Bu dönemde dört elle işime ve kızıma sarılacağım. Beni onlar toparlayacak” açıklamasında bulundu. Anlaşmalı olarak 10 dakika içerisinde boşanan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, bu evlilikten olan kızları Hira’nın velayetini anne Demet Akalın aldı. Akalın ve Kurt boşanma sırasında birbirlerinden nafaka ve tazminat gibi bir talepleri olmadı. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre boşanma sonrası Antalya’da gerçekleşecek konser için yola çıkan Demet Akalın karşısında gazetecileri görünce gülerek ‘Ne işiniz var burada?’ dedi.

Havalimanı girişinde karşı karşıya geldikleri Metin Arolat ile sarılan Demet Akalın bekleme salonuna geçerken “Zor bir süreç. Bu dönemde dört elle işime ve kızıma sarılacağım. Beni onlar toparlayacak” açıklamasında bulundu.