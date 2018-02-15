Aykut Kocaman'dan bomba açıklamalar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına Başakşehir'i yenerek yeniden ortak olan Fenerbahçe'de liderlik hesapları yapmaya başladı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 10:41

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına Başakşehir'i yenerek yeniden ortak olan Fenerbahçe'de liderlik hesapları yapmaya başladı.

Aykut Kocama yaptığı açıklamada, Galatasaray ile olan 8 puan farkın kapanacağını söylemiş ve bu tahmininde yanılmamıştı. Kocaman şimdi de Süper Lig'deki en büyük rakiplerinin Galatasaray olduğunu söyledi ve liderlik için 27. haftayı işaret etti.

Başakşehir çözülür

Başakşehir'in önümüzdeki günlerde çözülmeye başlayacağını iddia eden Kocaman, Başakşehir'in 30. haftaya kadar 10 puan kaybedebileceğini, tecrübelerinin şampiyonluk için yetersiz olduğunu, Beşiktaş'ın çok zorlu deplasmanı olduğunu, Galatasaray'la rakip sahada oynayacaklarını, Şampiyonlar Ligi'nde yıpranacaklarını ve bu yükü sonuna kadar taşıyamayacaklarını söyledi.

"En önemli rakip Galatasaray"

En önemli rakibin Galatasaray olduğunu belirten Kocaman, sarı-kırmızılıların fikstürde çok büyük avantajları olduğunu, Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye kadar puan kaybetmeyeceklerini, o maça kadar takımının 10 puan toplanması gerektiğini, Trabzon maçına göre liderliği devralabileceklerini, bunun için bu süreçte kendi maçlarını kazanmaları gerektiğini açıkladı.