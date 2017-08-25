Aykut Kocaman'dan açıklama

Vardar maçı sonrası ilk kez konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Dün hayal kırıklığı ağır bastı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız." dedi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 18:03

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar'a elenilmesinden çok, basın toplantısında soru almaması nedeniyle eleştirildi.

Tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı ve "Dün hayal kırıklığı ağır bastı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, herşey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik. Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ntvspor