ABD'de Amazon'un deposunda raftan düşen ayı kovucu sprey 24 işçiyi hastanelik etti.

Güncellenme 06 Aralık 2018 15:41

Amazon'un New Jersey’deki bir deposunda raftan düşen ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastanelik oldu. ABD’de yaşanan olayda işçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İkmal merkezi boşaltıldı

Amazon’da yapılan açıklamada, düşme sonucu delinen kutudan saçılan gazdan 54 kişinin etkilendiği belirtildi. Olay sonrası Robbinsville ikmal merkezi boşaltıldı.

24 işçi hastaneye kaldırıldı

Ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Spreydeki gazı soluyan çalışanlar, nefes zorluğu çektiklerini, boğaz ve gözlerinde yanma hissi olduğunu söyledi.

Ayı kovucu sprey, az miktarda biber gazlarında kullanılan "oleoresin capsicum" adlı bir kimyasal madde içeriyor.