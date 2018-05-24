Aydınlık'tan Akşener'e zor sorular!

Aydınlık Gazetesi, Meral Akşener'in Hillary Clinton'la yaptığı görüşmedeki fotoğrafı paylaşarak bazı sorular sordu.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 16:28

Aydınlık Gazetesi bugünkü manşetinde İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e bazı sorular yöneltti.

"Meral Akşener'e soruyoruz: Bu adam kim" başlığıyla sorular soran Aydınlık, Akşener'in, dönemin MHP'li bir delegesi ile birlikte, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile toplantı yaptığı fotoğrafını paylaştı.

Haberde, "16 Temmuz 2011’de Hillary Clinton ile İstanbul Conrad Otel’de yaptığınız görüşmede yanınızda oturan Ali Serim adlı şahıs kimdir" diye soruldu.

Dönemin MHP'li delegesi Ali Serim'in daha önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve eski bakan Egemen Bağış'la da fotoğrafı bulunuyor.

Aydınlık bu kapsamda Akşener şu soruları yöneltti:

- 16 Temmuz 2011’de Hillary Clinton ile İstanbul Conrad Otel’de yaptığınız görüşmede yanınızda oturan Ali Serim adlı şahıs kimdir?

- O dönem grup başkanvekilliğini yaptığınız Milliyetçi Hareket Partisi içinde, görüşmeye yanınızda götürdüğünüz Ali Serim’in bir görevi var mıdır?

- Clinton ile yaptığınız görüşmeye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den izin alarak mı gittiniz?

- Eğer Bahçeli’den herhangi bir görev almadıysanız, görüşmeyi hangi örgüt adına yaptınız?

- Ali Serim’in o dönem MHP içinde herhangi bir görevi yoksa, hangi örgüt adına yanınızda oturttunuz?

- Görüşmenin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama neden yapmadınız?

- O dönem ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton ile ne görüştünüz?

- Clinton ile bir araya gelmeden önce, Selahattin Demirtaş’ın da Clinton ile bir görüşme yaptığını biliyor muydunuz?

- Selahattin Demirtaş ile hangi projenin içinde yer alıyorsunuz?