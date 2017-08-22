Aydın'da 2 kardeş pompalı tüfekle öldürüldü

Aydın'ın Nazili ilçesinde 2 kardeş pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 23:16

Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen Ercan Herdem (23) ve Erhan Herdem'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucunda 2 kardeşin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Hürriyet