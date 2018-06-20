Aydilge'nin en mutlu günü!

Sempatik tavırları ile dikkati çeken ünlü şarkıcı Aydilge, uzun zamandır aşk yaşadığı nişanlısı Utku Barış Andaç'la evlendi.

Güncellenme 20 Haziran 2018 14:18

Ünlü sanatçı Aydilge, bir süredir aşk yaşadığı nişanlısı Utku Barış Andaç'la dün Fenerbahçe Romantika'da dünya evine girdi. Sempatik şarkıcı, ünlü modacı Hanse Altın imzalı, 17. yüzyıl Barok Dönemi'ne ait gelinlik giydi.

Nişanlısı Andaç hakkında açıklama yapan Aydilge, "Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17'nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık" demişti.

Düğün sonrası eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Aydilge, "Biz evlendik" notunu düştü. Çiftin düğününde şarkıcı Ferman Akgül, Aynur Aydın ve Özgün sahne aldı.