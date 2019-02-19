Aydemir Akbaş'tan Yılmaz Erdoğan'a tepki! "Bu kalleşliktir"

"Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nın sinema gösterimi ile aynı anda Netflix'te de yayınlanması sektörde büyük tepki çekti.

Güncellenme 19 Şubat 2019 09:54

Yılmaz Erdoğan’ın filmi "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nın sinema gösterimi ile aynı anda Netflix'te de yayınlanması sektörde tepki ile karşılandı. Konuya dair açıklama yapan Cem Yılmaz, bundan kendisinin de haberi olmadığını, görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi. Kendisinin de bu yönde adım atıp atmayacağı yönünde soru sorulan Cem Yılmaz, filmlerinin sinemada gösterime gireceğini, bu tip düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

“Sinema kültürünü yerle bir edecek bir adım”

FİYAB tarafından yapılan açıklamada, filmin bin 400 kopya ile sinema salonlarında gösterilip çok iyi hasılat elde edildiği, filmin gösterimdeyken çevrimiçi film mecralarında da yayınlandığı, bunun sinema kültürünü yerle bir edecek feci bir durum olduğu, bu durumun hile ve kurnazlıkla sinema seyircisini aldatma olduğu, aynı zamanda yeni sinema yasasıyla ulaşılacak hedeflere çelme takma gafleti olduğu, ticari görenekte asla kabul edilmeyecek bir hamle olduğu, bütün film sektörüne ağır darbe vuracağı, büyük yıkımlara yol açacak bir ayak oyunu olduğu, şiddetle karşı çıktıkları belirtildi.

Aydemir Akbaş’tan sert tepki

Sabah'ın haberine göre; bu duruma bir tepki de usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan geldi. Yıllarını sinemaya ayırdığını ifade eden Akbaş, sinemanın hayat olduğunu, bitirilemeyeceğini, can ve canlı olduğunu, dijital platformların ölü olduğunu, insanı miskinliğe alıştıracağını, sinemanın ise hareket getireceğini söyledi.

“Bu kalleşliktir”

Akbaş, sinema izlemek için dışarıya çıkan insanların ekonomiye can verdiğini, Yılmaz Erdoğan’ı da sinemanın var edip buralara getirdiğini, bunun sinemaya ihanet ve kalleşlik olduğunu savundu.