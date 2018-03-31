Ayasofya'da Kur'an okundu! Erdoğan duygulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Yeditepe Bienali'nde Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Güncellenme 31 Mart 2018 15:58

Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olan "Yeditepe Bienali" önceki gün basın toplantısı ile resmen tanıtıldı. 600'den fazla sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı bienalin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptı.

Emine Erdoğan da eşlik etti

Ayasofya'da yapılan açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nin açılış törenine katıldı.

Kur’an tilaveti yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kutsal ayetler Ayasofya'nın kubbelerinde yankılandı.

Erdoğan duygulandı

Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça duygusal olduğu gözlemlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, heyecanlı ve duygusal olduğunu söyledi.

Erdoğan devam eden konuşmasında "Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

Tablo hediye edildi

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat yazılı tablo hediye etti.