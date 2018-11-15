Ayağı kırılan Hülya Koçyiğit, başından geçenleri anlattı

Hülya Koçyiğit, Kültür Sanat Politikaları Kurulu toplantısına yetişmeye çalışırken ayağını kırdı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 10:04

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu’nda görevli olan ve Sultanahmet’teki toplantıya yetişmeye çalışan Hülya Koçyiğit, otomobilinden indiği sırada koşarken yerdeki boşluğu göremeyip ayağını burktu. Ünlü oyuncunun sağ ayağının topuğunda çatlak oluştu.

Ayağı alçıya alındı

Ağrıya rağmen topuğunun çatladığını fark edemeyen Koçyiğit, toplantı sırasında ayağının şiştiğini fark edince hastaneye gitti. Olayın ciddiyetini hastanede öğrenen ünlü oyuncunun ayağı alçıya alındı.

Koçyiğit, başına gelenleri anlattı

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Hülya Koçyiğit, toplantıya yetişmek için acele ederek koşmaya başladığını, yerdeki boşluğu göremeyince başına bunların geldiğini, çok sıkıntılar atlattığını bunu da atlatacağını, çok büyütecek bir şey olmadığını, bir süre evde olacağını, yoğun iş programı olduğunu ama artık bunları evden yürütmeye çalışacağını söyledi.