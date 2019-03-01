Avusturya’dan skandal "Bozkurt" adımı

Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” Müslüman Kardeşler ve Bozkurt işareti yasaklandı.

Güncellenme 01 Mart 2019 14:50

Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” kapsamında; arasında “Bozkurt” sembolünün de yar aldığı bazı gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık alanlarda kullanımı yasaklandı.

Ülkede 2018’in Aralık ayında Meclis’te kabul edilen Sembol yasası, geçen ay yasalaşma sürecini tamamladı ve 1 Mart 2019 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Müslüman Kardeşler de örgüt listesinde

Ülkede 2015’te DEAŞ ve El Kaide tarzı örgütlerin propagandasını önlemek maksadıyla hayata geçirilen sembol yasası ile Müslüman Kardeşler, HAMAS, Lübnan’daki Hizbullah’ın askeri kanadı, PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi örgütlerin simgeleri yasaklandı.

Para cezası ya da hapis cezası

Yasa dahilinde bahsi geçen gruplara ait yaklaşık 13 flama, sembol ve işaret yasaklandı. Yasaya aykırı davrananlara 4 bin euroya kadar para cezası ya da bir ay hapis cezası uygun görüldü. Yasağın tekrar çiğnenmesi durumunda 10 euro ve 6 hafta hapis cezası verilecek.

“Bozkurt” işareti yasaklandı

Müslüman Kardeşler’e ait sembolle MHP ile Ülkücülerle özdeşleşen sembol olan “Bozkurt” işaretinin yasaklanması ve PKK ile aynı kefeye konmaları tepkilere neden olmuştu.

Türkiye’den sert tepki

Türkiye’nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, amblem ve flamaların kullanılmayacağı görsellerle anlatıldı. Bu kapsamda; Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.

PKK’ya ait sadece bir sembole yasaklama

Öte yandan PKK’ya ait çok sayıda sembol ve flama yerine sadece bir tanesinin yasak listesine girmesi, aşırı sağcı hükümetin terör ve aşırıcılıkla mücadele söyleminde samimi olmadığı yorumlarına yol açtı.

Kelime-i Tevhid’de yasaklandı

Yasa metninde dini sembol ve işaretlerin yasak listesine alınmadığı belirtilmiş olmasına rağmen, HAMAS’a ait semboller arasında Kelime-i Tevhid’in de yasaklanmış olması ülkedeki Müslümanların tepkisine neden oldu.