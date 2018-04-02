Avusturya Türkleri sınır dışı mı edecek?

Avusturya’da yaşayan 18 bin 500 Türk kökenli göçmenin, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Güncellenme 02 Nisan 2018 11:57

Avusturya'nın hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi, ülkede yaşayan vatandaşlardan "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor. Hollanda basını Türk vatandaşını olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki tüm haklarını kaybedeceğini yazdı.

Referandumdan sonra ortaya çıktı

Avusturya'da yaşayan ve Türk kökenli vatandaşları rahatsız eden bu gelişme, geçen yıl ülkede yapılan anayasa değişikliği referandumundan ortaya çıktı.

Liste gönderilmiş

Aşırı sağcı parti FPÖ’ye, kimliği belli olmayan kişiler tarafından oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinden oluşan bir liste gönderildi. FPÖ, bu listede yer alan isimlerin aynı zamanda Avusturya vatandaşı olup olmadıklarını da araştırdı. Çünkü Avusturya'da çifte vatandaşlık söz konusu değil. FPÖ bu listeyi göçmenlik bürosuna gönderdi.

Türk uyruklular oturma iznine sahip

Türk kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu ortaya çıkan araştırmada, 18 bin 500’ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.

“Türk vatandaşı olmadıklarını” kanıtlamaları gerekiyor

Avusturya yetkililerine göre bu kişilerin çifte vatandaş oldukları belirtildi. Göçmen Bürosu ise 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Hükümet, Avusturya pasaportuna sahip olanlardan “Türk vatandaşı olmadıklarını” kanıtlamalarını istiyor.

Sınır dışı edilme riski var

Bunu resmi olarak kanıtlayamayanlar ise Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kendi uyruklarından vaz geçmeleri gerekiyor

Basında yer alan habere göre, çifte vatandaşlık sahibi olan Türklerin varlığı zaten bilinen bir durum. Fakat, Avusturya vatandaşı olmak isteyenlerin kendi uyruklarından vaz geçmesi gerekiyor.

Yeniden Türk vatandaşı olmuşlar

Fakat Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan çıkanların bir süre sonra kendi vatandaşlıklarına dönmelerine izin veriyor. Birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor.

Avukat açıklama yaptı

Sınır dışı edilme durumu yaşayan göçmenlerin davalarına bakan Viyanalı avukat Kazım Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın çok zor olduğunu ifade ediyor. Türkiye tarafından “vatandaş değildir” şeklinde bir belge verilmediğini söyleyen Yılmaz, kendisine göre bu kişilerin sadece Avusturya vatandaşı olduğunu aktardı.

Sınır dışı edilmeyecekler

Çok sayıda Türk göçmen vatandaşın panik halinde olduğunu belirten Yılmaz, bu kişilerin sınır dışı edileceğini düşünmüyor. Bu vatandaşların çoğunun Avusturya doğumlu olduğuna vurgu yapan avukat, bu sayede oturma izni alabileceklerini düşünüyor. Ancak Avusturya pasaportunun iptali ile binlerce kişinin Avrupa Birliği’ndeki haklarını da kaybedeceğini vurgulayan Yılmaz, “Müşterilerimden ikisinin yaptığı iş, Avusturya vatandaşı olmayı zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kaybederlerse, bütün her şeyleri gidecek” diyor.