Avustralya'dan Arakan'daki katliama tepki

Melbourne'de binlerce kişi, Arakanlı Müslümanlara destek olmak amacıyla bir araya geldi.

Güncellenme 09 Eylül 2017 17:07

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları protesto edildi.

Kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan, farklı dini ve etnik gruplardan binlerce Avustralyalı, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddete tepki gösterdi.

Victoria İslam Konseyi (ICV) tarafından organize edilen gösteriye, Avustralya Yeşiller Partisi lideri Senatör Richard Di Natale, İşçi Partisi Federal Milletvekili Maria Vamvakinou, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Myanmar hükümeti başta olmak üzere Avustralya ve dünya devletlerine çağrıda bulunularak, masum sivillere uygulanan katliamın bir an önce durdurulması talep edildi.

Yeşiller Partisi katliamları parlamentoya taşıyacak

Çok sayıda Avustralyalı Türk'ün de bayraklarla destek verdiği gösteride konuşma yapan Senatör Di Natale, Myanmar'da evlerin yakıldığını, insanların kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden katledildiğini hatırlatarak, yaşananları "felaket" olarak niteledi.

Avustralya hükümetini bir an önce bu konuda harekete geçmeye çağıran ve Suriye'deki savaş mağdurlarında olduğu gibi Arakanlıların da ülkeye alınmasını isteyen Di Natale, "Lütfen şunu bilin, Yeşiller sizinle beraber. Konuyu hafta içinde parlamentoya taşıyacağız. Politikacılarımız bilmeli ki böyle bir katliamın mazereti olamaz." dedi.

Avustralya Birmanya Rohingya Organizasyonu Sözcüsü Habiburahman, AA muhabirine, aslında Haziran 2012'de başlayan katliamın, 25 Ağustos 2017 itibarıyla yeniden alevlendiğini söyledi.

Habiburahman, "3 binden fazla kişi öldürüldü. 50 faklı köyde 30 binden fazla ev yakıldı, toplam 270 binden fazla insan yerinden edildi. Hükümet gücü, ordu birlikleri ve onlara katılan güçler, ağır silahlar, savaş helikopterleri, roket ve tanklar kullanarak ayırım yapmadan kadınları ve çocukları hatta yaşlıları öldürüyor. Onlar sadece Arakan eyaletindeki Müslümanları yok etmek istiyor." diye konuştu.