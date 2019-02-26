Avrupalı liderler darbeci Sisi ile aynı karede

Geçen hafta Mısır’da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi, dünya medyasının gündemine oturdu.

Güncellenme 26 Şubat 2019 14:37

Geçen hafta Mısır’da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi, dünya medyasının gündemine oturdu.

Sisi, Avrupalı liderlerle bir araya geldi

Bir yandan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile gündemden düşmeyen Suudi Arabistan, diğer yandan da son zamanlarda 14 gencin idamı ile gündeme gelen darbeci Devlet Başkanı Abdül Fetih El Sisi, Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

AB’nin üst düzey katılım gösterdiği zirvede; İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler yer aldı. Sisi, burada Avrupalı liderlere idam savunması yaptı

“Siz de bize saygı duyun"

Ev sahibi Sisi, zirvede AB liderlerine, açık açık yaptığı idamlara sessiz kalmaları telkininde bulundu. Sisi konuşmasında, "Dönün kendinize bakın. Sizde idamın olmaması sizin bileceğiniz iş. Bizim kendi kültürümüz ve insanlığımız var. Sizin de var ve biz buna saygı duyuyoruz. Siz de bize saygı duyun" ifadelerini kullandı.

"AB, Mısır diktatörünü kucakladı”

Zirvede hiçbir Avrupalı lider, bu konuşmaya karşı çıkan bir açıklama yapmadı. Belçika medyası zirveye ilişkin, "AB, Mısır diktatörünü kucakladı" başlığını kullandı.